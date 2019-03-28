К концу рабочей недели в Алтайском крае потеплеет до +18 градусов

СЕГОДНЯ 04:40 2019-03-28T04:40:31+03:00

Изменить размер текста: A A

К концу рабочей недели воздух по Алтайскому краю в дневное время прогреется до +18 градусов.

Так, согласно алтайским синоптикам, днем 28 марта потеплеет до +3…+8 градусов, в предгорьях до +13 градусов. Ветер западный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду. Без осадков. В Барнауле +5…+7 градусов, ветер западный 3-8 метров в секунду.

В ночь на 29 марта по Алтайскому краю температура опустится до -4…-9 градусов, днем повысится до +6…+11, в южных районах до +13…+18 градусов. Ветер восточный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду. Без осадков. В Барнауле 29 марта ночью столбик термометра опустится до -5…-7 градусов, днем поднимется до +9…+11 градусов. Ветер восточный 2-7 метров в секунду.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, по югу и юго-востоку Алтайского края прослеживается постепенное разрушение льда на реках. Подтопление низменных участков местности талой водой прогнозируют в Краснощековском, Змеиногорском, Чарышском, Солонешенском, Алтайском, Красногорском и Шипуновском районах, без подтопления населенных пунктов.

ИСТОЧНИК KP.RU