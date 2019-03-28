28 марта в Барнауле перекроют площадь Свободы

СЕГОДНЯ 04:06 2019-03-28T07:23:49+03:00

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В четверг, 28 марта, на площади Свободы в Барнауле пройдет открытый гарнизонный развод полицейских нарядов.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, для всех видов транспорта движение будет закрыто по проспекту Социалистическому от улицы Пушкина до улицы Ползунова с 16:00 до 18:00. Движение автобусов будет организовано по следующим схемам:

- маршрут №55: улица Аванесова – проспект Красноармейский – улица Ползунова – проспект Ленина, далее – по маршруту, в обратном направлении – по маршруту;

- маршрут №20: площадь Спартака – проспект Красноармейский – разворот на пересечении проспекта Красноармейского с улицей Гоголя – проспект Красноармейский – улица Ползунова – проспект Ленина, далее – по маршруту, в обратном направлении – по маршруту;

- маршруты №57, 60: ЛДП «Спартак-2» – улица Большая Олонская – проспект Социалистический – улица Ползунова – проспект Красноармейский, далее – по маршрутам, в обратном направлении – по маршрутам;

- маршруты №17, 73: проспект Красноармейский – разворот на перекрестке с улицей Ползунова – проспект Красноармейский – площадь Спартака, в обратном направлении по маршрутам;

- маршруты №109, 109оп: проспект Ленина – улица Пушкина – проспект Красноармейский – разворот на пересечении проспекта Красноармейского с улицей Гоголя – проспект Красноармейский – улица Аванесова, далее – по маршрутам, в обратном направлении – по маршрутам.

ИСТОЧНИК KP.RU