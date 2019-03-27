На Алтае женщина зарезала «розочкой» подругу за то, что та назвала ее плохой матерью
На Алтае суд вынес приговор 31 летней женщине, которая зарезала «розочкой» подругу за то, что та назвала ее плохой матерью.
Все произошло в декабре прошлого года, в селе Турочак. Компания из 3-х женщин выпивала спиртное в доме у одной из них. В ходе застолья между гостями произошла ссора, связанная с тем, что подсудимая не занималась воспитанием своих детей, была лишена в отношении них родительских прав, а также привлекалась к уголовной ответственности за неуплату алиментов на их содержание.
- Оскорбленная женщина схватила обидчицу за волосы, повалила ее на пол и стала наносить ей удары обутыми ногами по голове, туловищу и рукам. Затем она схватила пустую стеклянную бутылку, с силой ударила ею о холодильник, в результате чего бутылка разбилась, и у нее в руке остался фрагмент горлышка. Используя ее в качестве оружия, подсудимая нанесла не менее 15 ударов в область шеи, головы и туловища собутыльницы. Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия от колото-резаных ранений, вызвавших обильное кровотечение, - сообщает республиканский Следственный комитет.
В итоге суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU