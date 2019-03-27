На Алтае женщина зарезала «розочкой» подругу за то, что та назвала ее плохой матерью

СЕГОДНЯ 15:32 2019-03-27T15:32:06+03:00

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На Алтае суд вынес приговор 31 летней женщине, которая зарезала «розочкой» подругу за то, что та назвала ее плохой матерью.

Все произошло в декабре прошлого года, в селе Турочак. Компания из 3-х женщин выпивала спиртное в доме у одной из них. В ходе застолья между гостями произошла ссора, связанная с тем, что подсудимая не занималась воспитанием своих детей, была лишена в отношении них родительских прав, а также привлекалась к уголовной ответственности за неуплату алиментов на их содержание.

- Оскорбленная женщина схватила обидчицу за волосы, повалила ее на пол и стала наносить ей удары обутыми ногами по голове, туловищу и рукам. Затем она схватила пустую стеклянную бутылку, с силой ударила ею о холодильник, в результате чего бутылка разбилась, и у нее в руке остался фрагмент горлышка. Используя ее в качестве оружия, подсудимая нанесла не менее 15 ударов в область шеи, головы и туловища собутыльницы. Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия от колото-резаных ранений, вызвавших обильное кровотечение, - сообщает республиканский Следственный комитет.

В итоге суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU