2019-03-27T14:42:35+03:00
Политика

На Алтае партия «Справедливая Россия» выступила против "автомобильного" налога для многодетных семей

Иван ОЛЕКСЮК
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В Барнауле состоялась 30-я сессия Алтайского краевого законодательного собрания. На ней обсудили самые острые вопросы, касающиеся жителей края.

По мнении заместителя председателя фракции Владислава Вакаева, некоторые положения законопроекта могут привести к излишнему регламентированию и бюрократическим барьерам в деятельности пассажироперевозчиков.

В то же время фракция категорически отвергла положение об отзывах АКЗС на проекты федеральных законов, поступившие из Годсумы. Как заявил Владислав Вакаев, фракция «СР» в АКЗС не может поддержать это постановление, так как следует в русле курса партии и думской фракции эсеров, которая проголосовала против, прежде всего, в части обложения транспортным налогом автомобилей членов многодетных семей.

- Фракция в знак солидарности с однопартийцами из Госдумы воздержится от принятия этого постановления, – отметил политик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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