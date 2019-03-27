2019-03-27T14:08:37+03:00
Общество

Жительница Барнаула пойдет под суд за слежку за бывшей женой ее сожителя

Иван ОЛЕКСЮК
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Ревнивая жительница Барнаула пойдет под суд за нарушение тайны переписки. Она отслеживала звонки и смс бывшей жены своего сожителя.

Как сообщает "МК на Алтае" со ссылкой на краевой Следственный комитет, между 35-летней женщиной и бывшей супругой ее сожителя сложились личные неприязненные отношения. Дамы при каждом удобном случае отпускали колкости в адрес друг друга. Это выражалось в претензиях, угрозах и даже подаче заявлений в правоохранительные органы.

Обвиняемая работала на одного из крупных сотовых операторов. Воспользовавшись служебным положением, с января по август 2018 года незаконно осуществляла доступ через информационно - биллинговую систему к информации обо всех соединениях, используемых бывшей супругой сожителя - голосовых вызовах, SMS и MMS – сообщениях.

- Как только потерпевшей стало известно о нарушении ее конституционных прав, она обратилась с заявлением в службу безопасности компании. По результатам служебной проверки незаконные действия сотрудника подтвердились и в дальнейшем она была привлечена к уголовной ответственности, - сообщает Главное управление СУ СК России по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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