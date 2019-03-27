Центр симуляционного обучения врачей открыли в Барнауле

СЕГОДНЯ 12:27 2019-03-27T12:31:28+03:00

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26 марта в Алтайском медуниверситете на базе основного симуляционного центра вуза состоялось торжественно открытие Центра симуляционного обучения врачей. В открытии приняли участие губернатор Алтайского края Виктор Томенко, депутат Государственной Думы РФ Николай Герасименко, заместитель председателя правительства Алтайского края Ирина Долгова, министр здравоохранения края Дмитрий Попов, ректор АГМУ Игорь Салдан, президент Медицинской палаты Алтайского края, член-корреспондент РАН Яков Шойхет, председатель комитета по здравоохранению и науке Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Лазарев, члены ректората вуза.

Центр симуляционного обучения врачей открыли в БарнаулеФото: предоставлено пресс-службой

Фото: предоставлено пресс-службой

Центр общей площадью в тысячу квадратных метров разместился на отдельном этаже, на внебюджетные средства вуза проведен ремонт помещений, оборудованных под учебные аудитории и специализированные станции. Здесь будут проходить практические занятия врачей по программам первичной переподготовки и выпускников ординатуры, которым в 2019 году предстоит впервые пройти процедуру первичной аккредитации.

В дальнейшем перечень специальностей для прохождения процедуры первичной аккредитации будет увеличен, и в новом центре уже предусмотрены возможности для дальнейшего расширения. Помимо подготовки к аккредитации, в Центре симуляционного обучения врачей практикующие врачи будут отрабатывать практические навыки на симуляторах и тренажерах в рамках программ дополнительного профессионального образования и системы непрерывного медицинского образования.

Центр симуляционного обучения врачей открыли в БарнаулеФото: предоставлено пресс-службой

Фото: предоставлено пресс-службой

После торжественного открытия губернатор ознакомился с работой нового центра, на оснащение которого было выделено 72 миллиона рублей из федерального бюджета в рамках федеральной программы дооснащения симуляционных центров медицинских вузов, а также посетил все четыре этажа симуляционного центра, в том числе кабинеты ультразвуковой диагностики, отработки эндоскопических навыков и врачебных манипуляций, сердечно-легочной реанимации, экстренной медицинской помощи взрослым пациентам и детям, коммуникативных навыков и аускультации в новом центре, аккредитационные станции, виртуальную стоматологическую поликлинику, лично попробовал выполнить манипуляцию на лапароскопическом виртуальном симуляторе с обратной связью, ознакомился с работой бережливой поликлиники, пообщался со студентами и преподавателями.

ИСТОЧНИК KP.RU