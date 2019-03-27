2019-03-27T13:30:47+03:00
Общество

Барнаульские врачи лечат эпилепсию при помощи современных технологий

Юлия ЕВГРАФОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

У юной жительницы Бийска Маши Татарниковой не утешительный диагноз – эпилепсия. Но несмотря на это, девочка хорошо учится и чувствует себя лучше, чем несколько лет назад, постепенно у нее прекратились приступы. Все потому, что за ее лечение взялись врачи из «Алтайского краевого центра охраны материнства и детства», - сообщают Наши новости.

Алтайские медики рассказали о последних достижениях в лечении эпилепсии.Наши новости

На специальном оборудовании девочка периодически проходит диагностику, во время которой аппарат фиксирует волны ее мозга во сне. По словам врачей, такой метод позволяет подобрать необходимую дозировку лекарства.

Как утверждает главврач «Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства», если своевременно начать терапию, то с помощью этого метода жизнь ребенка можно сделать полноценной.

Так же при центре есть школа для родителей детей, больных эпилепсией. Их обучают уходу за такими детьми и правильному оказанию первой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Алтае партия «Справедливая Россия» выступила против "автомобильного" налога для многодетных семей
Жительница Барнаула пойдет под суд за слежку за бывшей женой ее сожителя
Центр симуляционного обучения врачей открыли в Барнауле
На сайте KP.ru завершается прием заявок на II Всероссийский фотоконкурс «Лица труда»
РАНХиГС проведет для алтайских школьников День открытых дверей
«Эвалар» обогнал рынок лекарственных средств в четыре раза
В «Единую Россию» в Алтайском крае вступили девять человек
«Ростелеком» познакомил барнаульских школьников с создателями «Маши и медведя»
Помогите найти человека: в Барнауле пропал 41-летний мужчина
Пенсионер пытался рассчитаться в магазине шуточной купюрой
Алтайские ТЭЦ примут участие в акции «Час Земли»
Аллергия на бижутерию и шоколад может иметь одну причину
В Москве пройдет юбилейный теннисный турнир ВТБ Кубок Кремля
В АлтГТУ пройдет ежегодная олимпиада по робототехнике
В Барнауле пройдут слушания по делу лихача на BMW Александра Руденко
Алтайский министр Максим Костенко встретится с уволенной из-за фото учительницей
«Бирюзовая Катунь» будет выплачивать долги по налогам поэтапно
Борис Гребенщиков бесплатно выступил в Барнауле