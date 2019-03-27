Барнаульские врачи лечат эпилепсию при помощи современных технологий

СЕГОДНЯ 12:18 2019-03-27T13:30:47+03:00

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У юной жительницы Бийска Маши Татарниковой не утешительный диагноз – эпилепсия. Но несмотря на это, девочка хорошо учится и чувствует себя лучше, чем несколько лет назад, постепенно у нее прекратились приступы. Все потому, что за ее лечение взялись врачи из «Алтайского краевого центра охраны материнства и детства», - сообщают Наши новости.

Алтайские медики рассказали о последних достижениях в лечении эпилепсии.Наши новости

На специальном оборудовании девочка периодически проходит диагностику, во время которой аппарат фиксирует волны ее мозга во сне. По словам врачей, такой метод позволяет подобрать необходимую дозировку лекарства.

Как утверждает главврач «Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства», если своевременно начать терапию, то с помощью этого метода жизнь ребенка можно сделать полноценной.

Так же при центре есть школа для родителей детей, больных эпилепсией. Их обучают уходу за такими детьми и правильному оказанию первой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU