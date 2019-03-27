2019-03-27T11:18:58+03:00
Общество

На сайте KP.ru завершается прием заявок на II Всероссийский фотоконкурс «Лица труда»

Скоро будут подведены итоги, но подать заявку еще можно успеть
Анна СЕМИНА
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Фотоконкурс «Лица труда», организованный совместно с Партией Дела, уже приобрел статус традиционного. Совсем скоро завершится прием фотографий участников.

На сегодняшний день редакция получила уже более 300 работ со всех уголков страны, но это не значит, что победитель уже определен. Наоборот! Прием заявок продолжается. Страна должна знать своих героев. Тех людей, которые трудятся, несмотря на порой невыносимые климатические условия. В понимании русского народа труд – это и есть «добро» и «счастье», как бы кто ни пытался сегодня над этим иронизировать.

Наш конкурс посвящен людям рабочих профессий. Тем, кто создает что-то руками. Лидеры ПАРТИИ ДЕЛА, инициаторы конкурса, считают, что будущее страны определяют вовсе не большие начальники и генералы, а простые рабочие.

Дорогие читатели! Присылайте портреты тех, кто стоит у станка, работает в шахтах, у доменной печи, кто умеет обращаться с тяжелым инструментом, делая его послушным, создавая прекрасные и жизненно важные вещи!

Становитесь участниками конкурса и выигрывайте ценные призы!

Четыре автора лучших портретов получат ПЛАНШЕТЫ SAMSUNG GALAXY TAB, а главный победитель – денежный приз в размере 100 000 рублей!

Аудитория «Комсомолки» также выберет своих фаворитов и удостоит приза зрительских симпатий.

Подробнее о конкурсе.

Ждем ваши работы на сайте kp.ru с до 8 апреля!

ИСТОЧНИК KP.RU

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