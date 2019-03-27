2019-03-27T10:13:48+03:00
Общество

РАНХиГС проведет для алтайских школьников День открытых дверей

Анна СЕМИНА
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Алтайский филиал Президентской академии 30 марта и 6 апреля проведет Дни открытых дверей для школьников. В этом году мероприятия пройдут в новом формате.

Как рассказывают в вузе, их проведут по мотивам сказки «Приключения Алисы в Стране чудес». Встречать гостей будет Чеширский код, Безумный шляпник угостит чаем, а чудесная Алиса составит компанию для беседы. Помимо этого ребят ждут приятные сюрпризы, фотосессия, розыгрыш призов, психологические эксперименты, игры и викторины, которые помогут им ближе познакомиться с направлениями обучения и погрузиться в профессию.

Но все же это не главная миссия Дня открытых дверей. Потенциальным абитуриентам презентуют сам Алтайский филиал РАНХиГС и направления, по которым ведётся обучение: «Государственное и муниципальное управление», «Психология», «Экономика» и «Юриспруденция».

Поближе познакомиться непосредственно с профессией помогут квесты. Так на юридическом факультете участникам предстоит раскрыть ограбление квартиры, принять участие в судебном процессе и, не нарушая законодательства, провести митинг. Будущим управленцам предстоит разработать стратегию социально-экономического развития и Конституцию государства и так далее.

С подробной программой Дней открытых дверей можно ознакомиться здесь.

Начало Дней открытых дверей в 10.30. Мероприятие пройдет по адресу: ул. Партизанская, 187.

ИСТОЧНИК KP.RU

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