2019-03-27T09:07:21+03:00
Экономика

«Эвалар» обогнал рынок лекарственных средств в четыре раза

В 2018 году продажи препаратов под брендом компании выросли на 26%
Дарья САВЕНКО
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«Эвалар» обогнал рынок лекарственных средств в четыре раза«Эвалар» обогнал рынок лекарственных средств в четыре разаФото: из архива компании
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В 2018 году продажи лекарственных средств «Эвалар» росли в четыре раза быстрее рынка. Для сравнения: рынок лекарственных средств показал рост на 6%, тогда как продажи лекарственных средств под брендом «Эвалар» выросли на 26%. Доля лекарственных средств в портфеле компании достигла 15%, против 12% в 2017 году (по данным DSM в рублях). Причиной этого, по данным аналитиков, стал интерес покупателей к доступным лекарствам, а также гибкая маркетинговая политика предприятия.

- Мы сделали ставку на работу с несетевыми аптеками - до 20% рынка. При закупке через дистрибьюторов для них действует специальное ценовое предложение, позволяющее получить значительную фронт- и бэк-маржу при сохранении конкурентной цены по сравнению с аналогами. Важное отличие наших дженериковых препаратов – это постоянная медийная поддержка, включая рекламу на телевидении. Мы более чем вдвое увеличили медийные бюджеты по лекарственному портфелю. И, конечно же, на нашей стороне играет высокая узнаваемость бренда «Эвалар», - пояснила председатель Совета директоров ЗАО «Эвалар» Наталия Прокопьева.

Что касается планов предприятия на 2019 год, то «Эвалар» планирует познакомить покупателей с препаратами из мужской линейки «Эффекс», противопростудными и противовирусными препаратами под брендом «Орвис», противогрибковым раствором «Мизол», метаболическим средством «Левокарнил», а также слабительным средством растительного происхождения «Фибралакс».

Кроме того, в 2019 году компания к уже имеющимся добавит и новые производственные площади – завершается масштабное строительство фармацевтического комплекса для выпуска лекарственных средств площадью 16 тысяч кв.м. Новый комплекс будет полностью соответствовать всем требованиям международного стандарта качества GMP для фармпроизводств: специальный режим воздушной фильтрации и система входных шлюзов для персонала обеспечат повышенную стерильность производства.

Мощность производства составит 6 млрд таблеток и капсул в год. Это позволит дополнительно производить и реализовывать продукции на сумму свыше 10 млрд руб. в год, что приведет к увеличению уплаты налогов в бюджеты всех уровней на сумму порядка 1,5 млрд руб. Общая стоимость проекта составляет 5 млрд. руб. Кроме того, новое производство – это еще 300 дополнительных рабочих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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