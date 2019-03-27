2019-03-27T07:48:35+03:00
Общество

Помогите найти человека: в Барнауле пропал 41-летний мужчина

Иван ОЛЕКСЮК
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Пропавший мужчинаПропавший мужчинаФото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю
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В Барнауле разыскивают пропавшего без вести 41-летнего мужчину. Чашков Евгений Антонович ушел из дома 6 марта и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) по факту безвестного исчезновения 41-летнего жителя Суетского района. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает краевой Следственный комитет.

Приметы пропавшего: на вид 40-45 лет, худощавого телосложения, рост 180-185 см, волос прямой короткий, с проседью, глаза светлые.

Был одет: куртка (дубленка) коричневого цвета с капюшоном, кепка черного цвета из кожзаменителя с козырьком и ушами.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба обращаться по телефонам: 8-(38564) 24-4-33, 21-1-53, 21-5-53, в Барнауле 8 (385 2) 29-80-02, 29-80-94.

ИСТОЧНИК KP.RU

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