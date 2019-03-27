Пенсионер пытался рассчитаться в магазине шуточной купюрой

СЕГОДНЯ 07:01 2019-03-27T07:01:23+03:00

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В городе Бийске Алтайского края 60-летний мужчина пытался рассчитаться за продукты дублями.

Инцидент произошел на днях. Пенсионер зашел в магазин, выбрал продукты и пошел рассчитываться. Он протянул кассирше банкноту в тысячу рублей, однако женщина сразу признала в ней фальшивку. На бумажке было написано «одна тысяча дублей».

- Сотрудники магазина вовремя спохватились и вызвали стражей правопорядка. Покупателя задержали, а купюру изъяли, - рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

В настоящий момент по данному факту проводится проверка. Между тем, в социальных сетях данный инцидент активно обсуждается. Многие уверены – купюру пенсионеру самому кто-то подсунул, а он мог и не заметить фальшивку. Впрочем, истину установят полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU