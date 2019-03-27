2019-03-27T04:59:43+03:00
Происшествия

В Барнауле пройдут слушания по делу лихача на BMW Александра Руденко

Иван ОЛЕКСЮК
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Предполагаемый виновник ДТП с тремя погибшими Александр Руденко не признал своей виныПредполагаемый виновник ДТП с тремя погибшими Александр Руденко не признал своей виныФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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В Барнауле продолжаются слушания по делу Александра Руденко, его обвиняют в смертельном ДТП на проспекте Ленина, в результате которого погибли двое детей и молодая женщина, еще двое мужчин сильно пострадали.

Очередное заседание состоится в среду, 27 марта. На прошлом заседании Руденко свою вину не признал. На все вопросы судьи отвечал – не знаю, не помню.

Напомним, жуткая авария произошла 15 октября на пересечении проспекта Ленина и улицы Анатолия. Автомобиль BMW пролетел на красный свет и протаранил легковушку, в которой находилось трое взрослых и двое маленьких детей.

– Произошел хлопок. Когда вышел из машины, думал, что мне снится кошмарный сон. Жена лежала возле остановки, это метров тридцать от перекрестка. Друг, который был за рулем, лежал у машины. Я почувствовал резкую боль, у меня затруднилось дыхание, - рассказывает один из выживших мужчин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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