2019-03-27T04:22:11+03:00
Общество

Алтайский министр Максим Костенко встретится с уволенной из-за фото учительницей

Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
Комментарии: comments2
Татьяна КувшинникваТатьяна КувшинникваФото: из личного архива героя(ев) публикации
Изменить размер текста:

Региональный министр Максим Костенко встретится с барнаульской учительницей Татьяной Кувшинниковой, которую сначала хотели уволить из школы за фото в вечернем платье, а когда не получилось – выжили из учебного заведения.

Встреча состоится в среду, 27 марта. Ранее Костенко заявлял, что министерство намерено оказать поддержку педагогу и помочь найти работу, но Кувшинникова твердо заявила, что не собирается возвращаться в общеобразовательную школу. У нее есть второй образование, поэтому она рассчитывает найти место в художественной школе или, возможно, архитектурном колледже, где она смогла бы преподавать черчение.

- Сейчас она немного напугана вниманием СМИ и дезориентирована. Татьяне нужно немного времени, чтобы определиться, что для нее важно, в какой плоскости она хотела бы работать. Как только она будет готова, мы обязательно ее поддержим, - сказал Костенко.

Татьяна недолго работает в школе, ее общий педагогический стаж едва достигает двух лет. До этого она работала дизайнером.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пенсионер пытался рассчитаться в магазине шуточной купюрой
Алтайские ТЭЦ примут участие в акции «Час Земли»
Аллергия на бижутерию и шоколад может иметь одну причину
В Москве пройдет юбилейный теннисный турнир ВТБ Кубок Кремля
В АлтГТУ пройдет ежегодная олимпиада по робототехнике
В Барнауле пройдут слушания по делу лихача на BMW Александра Руденко
«Бирюзовая Катунь» будет выплачивать долги по налогам поэтапно
Борис Гребенщиков бесплатно выступил в Барнауле
Сотрудник салона сотовой связи обманул клиента
Депутат Госдумы поддержал затравленную учительницу из Барнаула
Автобус врезался в столб в Барнауле
Для детей из Бийска Барнаульский зоопарк провел познавательную экскурсию
На дорогах Алтайского края применят инновационные средства организации движения
Андрей Кульдишов стал новым заместителем начальника Алтайской железной дороги
На Алтае женщина нашла на кладбище обрез
Нож в спину: женщина в гневе пыталась зарезать своего мужа
Прием документов от кандидатов на должность ректора начался в АлтГУ
Дорога к Телецкому озеру получит федеральный статус
«Сотрудник» службы безопасности банка обманул женщину на 50 тысяч рублей
Парень и две девушки поочередно обчистили магазин на Алтае
Региональная партийная школа «Единой России» стартовала в Алтайском крае
«Алтайлес» запустил мощный энергоцентр, работающий на биотопливе
Танцевальный коллектив АлтГТУ «Поколение» – в числе победителей чемпионата по хореографии
Когда в Барнауле отключат горячую воду
Алтайский боец одержал победу на первенстве России по смешанному единоборству
В Алтайском крае закрыли все ледовые переправы
ВТБ Капитал Инвестиции запустил услугу инвестиционного консультирования
На Алтай-Коксе прошли семейные старты