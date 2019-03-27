Алтайский министр Максим Костенко встретится с уволенной из-за фото учительницей

СЕГОДНЯ 04:22 2019-03-27T04:22:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Региональный министр Максим Костенко встретится с барнаульской учительницей Татьяной Кувшинниковой, которую сначала хотели уволить из школы за фото в вечернем платье, а когда не получилось – выжили из учебного заведения.

Встреча состоится в среду, 27 марта. Ранее Костенко заявлял, что министерство намерено оказать поддержку педагогу и помочь найти работу, но Кувшинникова твердо заявила, что не собирается возвращаться в общеобразовательную школу. У нее есть второй образование, поэтому она рассчитывает найти место в художественной школе или, возможно, архитектурном колледже, где она смогла бы преподавать черчение.

- Сейчас она немного напугана вниманием СМИ и дезориентирована. Татьяне нужно немного времени, чтобы определиться, что для нее важно, в какой плоскости она хотела бы работать. Как только она будет готова, мы обязательно ее поддержим, - сказал Костенко.

Татьяна недолго работает в школе, ее общий педагогический стаж едва достигает двух лет. До этого она работала дизайнером.

ИСТОЧНИК KP.RU