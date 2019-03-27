2019-03-27T04:11:48+03:00
Экономика

«Бирюзовая Катунь» будет выплачивать долги по налогам поэтапно

Иван ОЛЕКСЮК
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В региональном правительстве рассказали, что будут делать с долгами «Бирюзовой Катуни» перед налоговой. На сегодня сумма составляет 5,2 млн рублей.

Ранее сообщалось, что налоговая подала в суд на управляющую компанию особой экономической зоны, чтобы признать ее банкротом. Исковые требования были предъявлены на сумму в 3,1 млн рублей.

- Варианты поэтапного погашения задолженности были рассмотрены на состоявшейся ранее встрече с руководителем Управления Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю Юрием Куриленко. Задолженность начала формироваться до передачи имущества и акций от акционерного общества «ОЭЗ» (Москва) в собственность Алтайского края. В настоящее время процедура находится на завершающей стадии, - сообщает региональное правительство.

Сейчас строительство объектов особой экономической зоны завершено. Резидентам предоставлена возможность подключения к сетям электроснабжения. На текущей неделе запланирован пуск газа во внутриплощадочные сети особой экономической зоны. По объектам сетей водоснабжения и водоотведения ведутся работы по адаптации к работе с малыми объемами потребления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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