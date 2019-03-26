Борис Гребенщиков бесплатно выступил в Барнауле

СЕГОДНЯ 18:50 2019-03-26T18:53:03+03:00

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Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков во вторник, 26 марта, дал бесплатное выступление на импровизированной сцене в ТРЦ GALAXY на проспекте Строителей 117.

Легендарный музыкант никогда не скрывал – он тот еще затейник и подобные эксперименты для него обычное дело. Бывало он выступал в метро, а мог начать петь прямо на улице. А публика? Публика всегда найдется.

Вот и Барнаул не стал исключением. Информация о том, что БГ может выступить вот просто так, за аплодисменты и простое человеческое «спасибо» появилась в сети примерно за сутки. К назначенному времени в торговом центре собралась наверно тысячная толпа. Но никто не кричал, не шумел. Зрители спокойно расселись на приготовленные для них стулья, а кому места не хватило – стояли рядом, кто-то слушал концерт с других этажей.

Борис Гребенщиков бесплатно выступил в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Всего несколько минут, зато каких! Их благодарная барнаульская публика запомнит надолго. Не каждый день легенда выступает просто так. В конце творческой встречи Гребенщиков раздал автографы и, улыбаясь, отправился готовиться к полноценному концерту, который состоится уже завтра, 27 марта. Кстати тур «Аквариума» посвящен 65-летию музыканта.

ИСТОЧНИК KP.RU