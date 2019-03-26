2019-03-26T18:05:54+03:00
Происшествия

Сотрудник салона сотовой связи обманул клиента

Анна СЕМИНА
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Сотрудник салона связи по своему паспорту перевел деньги клиента, а потом забрал их себеСотрудник салона связи по своему паспорту перевел деньги клиента, а потом забрал их себеФото: Анна СЕМИНА
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В Барнауле сотрудник салона сотовой связи сыграл на доверие клиента и похитил его деньги.

В декабре 2018 года к сотруднику офиса сотовой связи обратился мужчина. Он сказал, что ему надо перевести знакомому через платежную систему 30 тысяч рублей. Правда, сделать он этого не может, так как требуется паспорт, а его с собой нет.

- Сотрудник согласился помочь и перевел деньги по своему паспорту, а когда клиент ушел, он позвонил на «горячую линию» платежной системы и отменил перевод. Деньги забрал себе, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Когда потерпевший получил от знакомого претензии по поводу того, что деньги так и не пришли, он понял, что произошло и сразу же обратился в полицию. Там завели уголовное дело по статье «Кража».

Свою вину сотрудник салона связи признал полностью и раскаялся. Меру наказания определит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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