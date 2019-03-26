Депутат Госдумы поддержал затравленную учительницу из Барнаула

СЕГОДНЯ 15:51 2019-03-26T15:52:27+03:00

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Депутат Государственной Думы Александр Прокопьев поддержал учительницу из Барнаула Татьяну Кувшинникову, уволенную из школы из-за любви к спорту и закаливанию.

- Кто-то посчитал снимок чересчур откровенным и не достойным учителя. Противоположные мнения, а их тоже было немало, не помогли. Дело дошло до краевого минобра, там сейчас разбираются и, надеюсь, докопаются до истины... – пишет депутат на своей странице в Instagram. - Татьяна Кувшинникова - не только учитель, она спортсменка, состоит в федерации зимнего плаванья. Фото с соревнований в поддержку красноярской Универсиады, и сделать снимки ее попросила городская администрация. По идее, этот факт должен был перевесить в споре, даже если фото рассматривать под микроскопом. Не случилось.

Фото, о котором идет речь и стало для Татьяны роковым, хотя многие ничего криминального и пошлого в нем не видят. На снимке молодая, спортивная, улыбающаяся девушка в платье демонстрирует свои физические данные. Казалось бы, чего такого, но администрация школы, где до настоящего момента работала учительница, оказалось иного мнения. Не выдержав давления, Кувшинникова написала заявление. Сейчас этим делом занялся лично министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко, который пообещал трудоустроить педагога с активной жизненной позицией.

- Уверен, Татьяна найдет в ближайшее время достойную работу. Учителя, которые личным примером прививают детям любовь к спорту, нужны! – также пишет Александр Прокопьев. - И напоследок небольшое размышление. Есть профессии, которые накладывают ограничения и на личную жизнь. Учитель из их числа, и это не обсуждается. Но кто определяет, что дозволено учителю, а что нет - директор, родители, гороно? И где та грань, за которую нельзя? История Татьяны Кувшинниковой показала, что эти вопросы у нас в обществе пока без ответов...

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Известный журналист и радиоведущий Сергей Стиллавин высказался об увольнении барнаульской учительницы Татьяны Кувшинниковой. 38-летняя женщина увлекалась моржеванием и выложила в «Одноклассниках» фотографию, где она посреди зимы в красивом вечернем платье сидит на турнике (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU