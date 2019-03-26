Автобус врезался в стол в Барнауле
Во вторник, 26 марта, в Барнауле произошла авария с участием автобуса. Он врезался в столб.
Первыми о происшествии сообщили участники паблика Barnaul22 в социальной сети «Вконтакте». Авария произошла во втором часу дня на проспекте Строителей, в районе здания №42. Водитель автобуса 75-го маршрута не справился с управлением и врезался в мачту освещения.
По данным отдела пропаганды ГИБДД по Барнаулу, автобус в тот момент находился не на маршруте. Соответственно пассажиров в салоне не было. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.
По неподтвержденной информации, водитель автобуса потерял управление из-за технической неисправности транспортного средства.
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ИСТОЧНИК KP.RU