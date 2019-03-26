На дорогах Алтайского края применят инновационные средства организации движения

СЕГОДНЯ 13:06 2019-03-26T13:06:40+03:00

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Борьбу с аварийностью продолжат на федеральных трассах Алтайского края. Дорожники планируют начать применять инновационные средства организации движения.

Эту тему обсудили специалисты дорожной отрасли на прошедшем в Барнауле заседании научно-технического совета. Как сообщает «МК на Алтае», в мероприятии приняли участие руководители Упрдор «Алтай», регионального Минтранса, КГКУ «Алтайавтодор», подрядных организаций и представители научного сообщества.

Эксперты сообщили, что по итогам 2018 года на федеральных трассах Р-256 и А-322 в Алтайском крае аварийность сократилась на 15%. При этом стоит заметить, что положительная динамика отмечается и на региональных дорогах. Именно это должно подталкивать работать и далее в данном направлении, чтобы с каждым годом показатели только росли.

Если говорить о конкретных инновациях, то в прошлом году в Красногорском районе на дорогу нанесли продольную шумовую разметку.

- Она обеспечивает вибрационное воздействие на водителя и мотивирует не выезжать на встречную полосу на сложных участках, - сообщает источник.

Даже это, казалось бы, незаметное решение показало свою эффективность. Так что его будут применять и в дальнейшем. Также на опасных участках попробуют применить разметку желтого цвета по оси дороги. Дополнительные мачты освещения появятся на въездах в Барнаул, Рубцовск и в Новоалтайск. 15 участков оснастят комплексами фотовидеофиксации нарушений. Дорожные неровности оборудуют на нерегулируемых пешеходных переходах.

ИСТОЧНИК KP.RU