2019-03-26T13:06:40+03:00
Общество

На дорогах Алтайского края применят инновационные средства организации движения

Анна СЕМИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Борьбу с аварийностью продолжат на федеральных трассах Алтайского края. Дорожники планируют начать применять инновационные средства организации движения.

Эту тему обсудили специалисты дорожной отрасли на прошедшем в Барнауле заседании научно-технического совета. Как сообщает «МК на Алтае», в мероприятии приняли участие руководители Упрдор «Алтай», регионального Минтранса, КГКУ «Алтайавтодор», подрядных организаций и представители научного сообщества.

Эксперты сообщили, что по итогам 2018 года на федеральных трассах Р-256 и А-322 в Алтайском крае аварийность сократилась на 15%. При этом стоит заметить, что положительная динамика отмечается и на региональных дорогах. Именно это должно подталкивать работать и далее в данном направлении, чтобы с каждым годом показатели только росли.

Если говорить о конкретных инновациях, то в прошлом году в Красногорском районе на дорогу нанесли продольную шумовую разметку.

- Она обеспечивает вибрационное воздействие на водителя и мотивирует не выезжать на встречную полосу на сложных участках, - сообщает источник.

Даже это, казалось бы, незаметное решение показало свою эффективность. Так что его будут применять и в дальнейшем. Также на опасных участках попробуют применить разметку желтого цвета по оси дороги. Дополнительные мачты освещения появятся на въездах в Барнаул, Рубцовск и в Новоалтайск. 15 участков оснастят комплексами фотовидеофиксации нарушений. Дорожные неровности оборудуют на нерегулируемых пешеходных переходах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Для детей из Бийска Барнаульский зоопарк провел познавательную экскурсию
Андрей Кульдишов стал новым заместителем начальника Алтайской железной дороги
На Алтае женщина нашла на кладбище обрез
Нож в спину: женщина в гневе пыталась зарезать своего мужа
Прием документов от кандидатов на должность ректора начался в АлтГУ
Дорога к Телецкому озеру получит федеральный статус
«Сотрудник» службы безопасности банка обманул женщину на 50 тысяч рублей
Парень и две девушки поочередно обчистили магазин на Алтае
Региональная партийная школа «Единой России» стартовала в Алтайском крае
«Алтайлес» запустил мощный энергоцентр, работающий на биотопливе
Танцевальный коллектив АлтГТУ «Поколение» – в числе победителей чемпионата по хореографии
Когда в Барнауле отключат горячую воду
Алтайский боец одержал победу на первенстве России по смешанному единоборству
В Алтайском крае закрыли все ледовые переправы
ВТБ Капитал Инвестиции запустил услугу инвестиционного консультирования
На Алтай-Коксе прошли семейные старты