Андрей Кульдишов стал новым заместителем начальника Алтайской железной дороги

СЕГОДНЯ 11:55 2019-03-26T11:55:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатору Алтайского края Виктору Томенко, сегодня 26 марта, представили нового заместителя начальника Западно-Сибирской железной дороги по Алтайскому территориальному управлению. Им стал Андрей Кульдишов. Ранее этот пост занимал Евгений Вейде.

У Андрея Кульдишова большой опыт работы на железной дороге, сообщают на официальном сайте Алтайского края. С 2015 года он занимал должность заместителя главного инженера Западно-Сибирской железной дороги по Алтайскому территориальному управлению.

Также на рабочей встрече Александр Грицай, начальник Западно-Сибирской железной дороги отметил, что в 2019 году инвестиционная программа компании «РЖД» в Алтайском крае составит 3,2 миллиарда рублей. Эти деньги потратят на обновление парка локомотивов, создание современных рабочих мест и развитие инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU