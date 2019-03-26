2019-03-26T11:34:44+03:00
Происшествия

На Алтае женщина нашла на кладбище обрез

Анна СЕМИНА
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Полицейские во время обыска нашли в доме 42-летней жительницы Шипуновского района Алтайского края обрез.

Следствие установило, что год назад, в апреле, женщина на кладбище в одном из сел района нашла мешок.

- Внутри находился обрез, изготовленный из двуствольного гладкоствольного бескуркового охотничьего ружья, модели «ИЖ-58», - уточняют в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Несмотря на то, что это огнестрельное оружие, женщина даже не удосужилась поставить в известность своих родственников. Она просто взяла и забрала его себе домой. А там уже спрятала в хозяйственной постройке. Впоследствии, во время проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции обрез был изъят.

На этапе предварительного следствия женщина свою вину признала и раскаялась. В настоящее время уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия» передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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