Нож в спину: женщина в гневе пыталась зарезать своего мужа

СЕГОДНЯ 11:15 2019-03-26T11:15:18+03:00

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В Алтайском крае вступил в законную силу приговор в отношении женщины, которая пыталась зарезать собственного мужа.

Кровавая бойня произошла в Романовском районе. После совместного возлияния крепких напитков между супругами вдруг вспыхнул конфликт. Когда женщина поняла, что больше не может терпеть оскорбления со стороны мужа, схватила нож и не менее трех раз ударила им супруга в спину.

- Тем самым она причинила мужу тяжкий вред здоровью. К счастью вовремя прибыли сотрудники скорой медицинской помощи. Они спасли пострадавшему жизнь, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Суд признал женщину виновной и назначил ей 3,5 года условно с испытательным сроком 2,5 года. Примечательно, что ранее женщина уже была судима за аналогичное преступление, правда тогда она чуть не убила другого мужчину. На момент очередного заседания предыдущее наказание уже было погашено.

ИСТОЧНИК KP.RU