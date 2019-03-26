Прием документов от кандидатов на должность ректора начался в АлтГУ

СЕГОДНЯ 09:54 2019-03-26T09:54:34+03:00

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В Алтайском госуниверситете с этой недели начался прием документов от кандидатов на должность ректора.

Как пишет «Политсибру», комиссию по выборам возглавил проректор по безопасности и общим вопросам Олег Ильиных. Документы будут приниматься до 16 апреля включительно.

В вузе отмечают, что на данный момент никто с заявлением пока не обращался. Что касается непосредственно выборов, то они должны пройти в первой половине июня.

- Из приказа Минобра следует, что аттестация кандидатов состоится с 15 по 19 апреля. 17 мая претенденты пройдут собеседование в Москве, - сообщает источник.

Кто может стать ректором? Для начала этот человек должен иметь российское гражданство, ученую степень и ученое звание, опыт научно-педагогической работы не менее 10 лет. Помимо этого у него должен быть опыт руководства учебными или научными учреждениями, организациями или подразделениями вуза не менее пяти лет.

Напомним, предыдущий ректор АлтГУ Сергей Землюков в сентябре был избран президентом вуза. Врио ректора стал директор офиса проектного управления Сергей Бочаров.

ИСТОЧНИК KP.RU