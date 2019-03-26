Дорога к Телецкому озеру получит федеральный статус

СЕГОДНЯ 08:59 2019-03-26T08:59:26+03:00

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Дорога к одному из знаковых мест Республики Алтай – Телецкому озеру получит федеральный статус.

Об этом накануне, 25 марта, сообщили на совещании с временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай Олегом Хорохординым. По словам руководителя Росавтодора Андрея Костюка, на данный момент в регионе сеть федеральных трасс приведена в нормативное состояние практически полностью – 81%. В этом году на дорожные работы и содержание выделено 2,5 млрд рублей. Несколько проектов будут реализованы на федеральной автодороге Р-256 «Чуйский тракт» в Майминском и Кош-Агачском районах. Там планируют обновить в общей сложности 90 км покрытия.

Также речь зашла и о дороге к Телецкому озеру. Она проложена от Горно-Алтайска до Артыбаша - это почти 158 км.

- Автодорога охватывает три района республики, вдоль нее расположены десятки населенных пунктов, по ней ежегодно проезжают тысячи туристов, направляющихся к знаменитому Телецкому озеру, - подчеркнул Олег Хорохордин, - Предполагаемый срок передачи трассы на баланс федеральному центру – 2021 год.

При этом руководитель Федерального дорожного агентства поручил проработать вариант с ускорением процесса смены статуса.

ИСТОЧНИК KP.RU