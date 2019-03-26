«Сотрудник» службы безопасности банка обманул женщину на 50 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 08:36 2019-03-26T08:36:37+03:00

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Жительница Алтайского края заявляет, что ее обманул «сотрудник» службы безопасности банка, в котором она была клиентом. Из-за него она лишилась 50 тысяч рублей.

Накануне 34-летней жительнице Алтайского района позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка, в котором она обслуживается.

- Ей сказали, что с ее карты происходит несанкционированное снятие денежных средств и добавили, что это, скорее всего, мошенники. Для того чтобы заблокировать ее, необходимо сообщить все ее данные, - рассказывают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Пострадавшая не заподозрила ничего странного и выдала всю информацию. После этого с ее карты пропали около 50 тысяч рублей. Тогда она поняла, что стала жертвой мошенников.

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ИСТОЧНИК KP.RU