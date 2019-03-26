Парень и две девушки поочередно обчистили магазин на Алтае

СЕГОДНЯ 08:13 2019-03-26T08:13:29+03:00

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В Алтайском крае возбудили два уголовных дела по краже вещей из одного и того же магазина. В совершении преступления подозревают парня и двух девушек.

21-летний житель Змеиногорска заметил, что один из магазинов одежды не работает несколько месяцев. Ночью он разбил окно, проник в помещение и вынес оттуда стол, стул, тумбу, шкаф и тепловентилятор. Общая сумма ущерба при этом составила около 15 тысяч рублей.

- Мебель была упакована. Ее молодой человек собрал и установил у себя дома. После чего позвал друзей и рассказал им, что в магазине осталось еще много вещей, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В следующую же ночь на дело пошли две его знакомые. Они залезли в магазин через то же окно. Оттуда они похитили два горнолыжных костюма, десять женских кофт, пять мужских свитеров, шесть шуб и три пальто. Стоимость похищенных вещей еще предстоит подсчитать.

Когда полицейские получили сообщение о краже, они в тот же день задержали подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU