2019-03-26T07:59:18+03:00
Экономика

«Алтайлес» запустил мощный энергоцентр, работающий на биотопливе

САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
«Алтайлес» запустил мощный энергоцентр, работающий на биотопливе«Алтайлес» запустил мощный энергоцентр, работающий на биотопливеФото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

На Павловском деревообрабатывающем комбинате запущен энергетический центр мощностью 72 МВт. Он обеспечивает производственные процессы комбината, где в скором времени начнется выпуск плит МДФ. Энергоцентр использует биотопливо – низкокачественную щепу, кору, опилки, низкосортную древесину, бракованное волокно, плитные обрезки. До запуска комбината энергоцентр работает в режиме ожидания потребителей. Проходят тестовые пуски. По оценке экспертов, энергоцентр Павловского ДОКа – один из самых мощных в Сибири, работающих на биотопливе.

– При производстве плит МДФ требуются большие тепловые мощности для нагревания пресса, производства пара, технологической воды, обогрева цеховых помещений, – рассказал начальник одела производства ЛХК «Алтайлес» Алексей Гильманов. – Тепловые ресурсы для плитного производства вырабатываются энергетическим центром. Топливная камера энергоцентра, работающая на биомассе, способна производить 52 МВт энергии, которая обеспечивает нагрев термического масла (40 МВт), пара (10 МВт), обогрев цеховых помещений (5 МВт). Также в составе энергетического центра имеется две газовые горелки, мощностью 10 МВт каждая. Газовые горелки обеспечивают нагрев теплоносителя технологического оборудования (термическое масло) в моменты пиковых нагрузок – при изменении параметров производственного цикла и в зимний период времени.

Павловский ДОК – это пример безотходного производства, когда в качестве сырья для получения энергии и производства продукции используется древесная биомасса. По мнению экспертов рынка, это один из самых перспективный возобновляемых источников энергии. Биомасса доступна там, где есть леса и образуются отходы производственной деятельности. Во многих регионах страны использование этого альтернативного источника энергии возрождается с нуля благодаря появлению глубокой переработки древесины.

В Алтайском крае внедрением биомассы в качестве альтернативного источника энергии занимается лесная холдинговая компания «Алтайлес». В 2014 году компания стала победителем Международного конкурса «Evolution Awards» в номинации «Лучшая компания – производитель альтернативной энергии» за использование отходов производства в качестве топлива для котельных.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Региональная партийная школа «Единой России» стартовала в Алтайском крае
Танцевальный коллектив АлтГТУ «Поколение» – в числе победителей чемпионата по хореографии
Когда в Барнауле отключат горячую воду
Алтайский боец одержал победу на первенстве России по смешанному единоборству
В Алтайском крае закрыли все ледовые переправы
ВТБ Капитал Инвестиции запустил услугу инвестиционного консультирования
На Алтай-Коксе прошли семейные старты
Апрельская индексация коснется почти 78 тысяч алтайских пенсионеров
Ученые пяти стран обсудят перспективы развития "Русского мира" на конференции в АлтГТУ
90 палок колбасы украли двое парней в Барнауле
В Барнауле легковушка провалилась под асфальт
Продуктовые социальные ярмарки проведут в Барнауле
На Алтае пройдет подведут итоги регионального этапа конкурса «Большие вызовы»
Борис Гребенщиков даст бесплатный концерт в Барнауле
Лобовое в хлам: Мужчина разбил стекло на машине собственного брата
На обочине «Чуйского тракта» нашли тело мужчины
Алтайские пенсионерки облюбовали для путешествий Крым
26-летний парень едва не зарезал сожительницу и обматерил участкового
Штукатурка с жилых домов падает в центре Барнаула
В апреле пройдет конкурс «Мисс и Мистер студенческий отряд «Алтай» - 2019»
Алтайские эсеры поддерживают инициативу о приостановке мусорной реформы
В Барнауле пройдет Ползуновский бал
Запчастей на 300 тысяч рублей похитили на Алтае
25 пунктов временного размещения открыли в Алтайском крае
Два подростка пострадали при падении льда с крыши
Годовщина трагедии в «Зимней вишне»: Барнаул соболезнует Кемерово
Жители алтайского села пожаловались на мусорного регоператора в Общероссийский народный фронт