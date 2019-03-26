2019-03-26T07:57:16+03:00
Звезды

Танцевальный коллектив АлтГТУ «Поколение» – в числе победителей чемпионата по хореографии

САПОЖКОВА Александра
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Танцевальный коллектив АлтГТУ «Поколение»Танцевальный коллектив АлтГТУ «Поколение»Фото: предоставлено пресс-службой
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16−17 марта в Новосибирске прошел Всероссийский открытый чемпионат по современной хореографии «АНТИгравитация». АлтГТУ на этом конкурсе представляла студия современного балета «Поколение».

В этом году участниками этого проекта стали коллективы из Новосибирска, Красноярска, Кемерова, Новокузнецка, Барнаула, Новоалтайска, Томска и Омска. Общее количество участников составило более 2000 человек. В конкурсе было заявлено и показано 215 хореографических номеров.

Приглашенным судьей конкурса выступил режиссер, хореограф, артист, судья популярных шоу «Танцы со звёздами», «Танцы» на ТНТ, член жюри шоу «Танцуют все!» на канале «Россия-1» и телепередачи «Ты супер! Танцы» на телеканале НТВ Егор Дружинин.

Танцевальный коллектив АлтГТУ «Поколение» Фото: предоставлено пресс-службой

Танцевальный коллектив АлтГТУ «Поколение»Фото: предоставлено пресс-службой

Студия «Поколение» приняла участие в двух возрастных категориях. Студенческая группа коллектива за танцевальный номер «Сухие души» стала лауреатами первой степени, в средней возрастной группе коллектив также стал лауреатом первой степени.

Организаторами чемпионата выступили: общероссийская танцевальная организация (Москва), ассоциация современных танцевальных направлений Сибири, Новосибирская федерация современного танца, автономный комитет современных танцевальных направлений НСО и детская танцевальная федерация (Москва).

Студия современного балета «Поколение» появилась в АлтГТУ в 2016 году. В коллективе занимаются студенты технического университета, а также дети от 4 лет. Руководитель студии – Олеся Лихенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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