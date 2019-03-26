Когда в Барнауле отключат горячую воду

СЕГОДНЯ 07:49 2019-03-26T07:49:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Сибирская генерирующая компания назвала сроки отключения горячей воды в Барнауле.

Опрессовка теплосетей – это традиционное ежегодное мероприятие, без которого, увы, не обойтись. В это время энергетики проверяют состояние сетей, выявляют повреждения, если таковые есть, а они есть в любом случае и устраняют им. Таким образом происходит их подготовка к зимнему периоду.

На сегодняшний день утвержден график отключения горячей воды. Как и во все предыдущие годы, первыми тазики будут доставать жители домов, расположенных по контуру Барнаульской ТЭЦ-3. Для них вода будет отключена с 13 мая по 5 июня. Под вторую волну отключений попадут жители районов, входящих в зону обслуживания ТЭЦ-2. У них трубы осушат на период с 17 июня по 10 июля.

Данный график согласован с администрацией города, однако, как показывает практика, иногда энергетики успевают завершить все работы быстрее.

ИСТОЧНИК KP.RU