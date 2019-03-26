Алтайский боец одержал победу на первенстве России по смешанному единоборству

СЕГОДНЯ 07:47 2019-03-26T07:48:36+03:00

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Представитель центра смешанных единоборств «Тop Team Siberia» Равшан Рустамов одержал победу на первенстве России по смешанному боевому единоборству ММА в Мурманскк 22-24 марта 2019.

Более 20-ти сильнейших бойцов из разных регионов России пытались помешать ему стать чемпионом, но в итоге именно Равшан полетит 3 августа в Рим (Италия) на первенство Мира, где будет представлять сборную команду России.

Так же наш спортсмен получил специальный приз за лучший бой турнира.

Соревнования проходили по олимпийской системе на выбывание: боец Тop Team Siberia провел пять бескомпромиссных поединков, и из всех вышел победителем!

Фото: ЦСЕ «Top Team Siberia»

Справка

Центр смешанных единоборств «Top Team Siberia» проводит спортивные тренировки по единоборствам как для начинающих бойцов, так и готовит действующих спортсменов регионального уровня для профессиональной карьеры в единоборствах, закладывая основы здорового образа жизни и полноценного, всестороннего развития человека.

В центре могут тренироваться как люди без опыта в единоборствах и спорте вообще, так и опытные спортсмены, желающие развиваться профессионально.

Основной идеей проекта является создание и развитие школы смешанных единоборств в Алтайском крае: ММА доступно каждому, ведь смешанные единоборства – это не бои без правил, а прежде всего искусство.

Руководителями центра являются Евгений Шевченко и Александр Локтев, основатель Фонда социальных проектов, депутат Барнаульской городской думы

ИСТОЧНИК KP.RU