2019-03-26T06:30:08+03:00
Общество

В Алтайском крае закрыли все ледовые переправы

Дарья САВЕНКО
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С 25 марта в Алтайском крае закрыты все ледовые переправы, которые несколько месяцев связывали отдаленные села с «большой землей».

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, всего на контроле ведомства находились восемь официально разрешенных переправ. Последняя из них, которая находится в Камне-на-Оби, была закрыта 25 марта. Таким образом, теперь выезд на лед в Алтайском крае запрещен. За это полагается штраф от 100 до 1000 рублей.

Тем временем, на улице все теплее. По данным алтайских синоптиков, 26 марта воздух по Алтайскому краю прогреется до +3…+8 градусов, в предгорьях до +13 градусов. Без осадков, ветер восточный 2-7 с усилением до 12 метров в секунду. На сегодняшний день гидрологическая обстановка в бассейне Верхней Оби стабильная, устойчивого роста уровней воды, создающего угрозу подтопления населенных пунктов, не наблюдается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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