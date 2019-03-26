2019-03-26T06:23:57+03:00
Общество

На Алтай-Коксе прошли семейные старты

САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
На Алтай-Коксе прошли семейные стартыНа Алтай-Коксе прошли семейные стартыФото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

На Алтай-Коксе прошли соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья», в которых приняли участие 27 семейных команд.

В первый день участники состязались в эстафетах. Во второй день – в плавании.

Семейные команды разделили на три возрастные категории: с детьми до 7 лет, с детьми от 8 до 10 лет и с детьми от 11 до 12 лет. Лучшие результаты в своих категориях показали семьи Балакиных, Быстрицких и Кукиных.

Все участники получили дипломы и подарочные сертификаты от Алтай-Кокса.

Соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» проводятся на предприятии уже более тридцати лет, и за это время сменилось три поколения участников. Семейные старты нацелены на сплочение семей заводчан, укрепление традиций, пропаганду здорового образа жизни среди подрастающего поколения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Региональная партийная школа «Единой России» стартовала в Алтайском крае
«Алтайлес» запустил мощный энергоцентр, работающий на биотопливе
Танцевальный коллектив АлтГТУ «Поколение» – в числе победителей чемпионата по хореографии
Когда в Барнауле отключат горячую воду
Алтайский боец одержал победу на первенстве России по смешанному единоборству
В Алтайском крае закрыли все ледовые переправы
ВТБ Капитал Инвестиции запустил услугу инвестиционного консультирования
Апрельская индексация коснется почти 78 тысяч алтайских пенсионеров
Ученые пяти стран обсудят перспективы развития "Русского мира" на конференции в АлтГТУ
90 палок колбасы украли двое парней в Барнауле
В Барнауле легковушка провалилась под асфальт
Продуктовые социальные ярмарки проведут в Барнауле
На Алтае пройдет подведут итоги регионального этапа конкурса «Большие вызовы»
Борис Гребенщиков даст бесплатный концерт в Барнауле
Лобовое в хлам: Мужчина разбил стекло на машине собственного брата
На обочине «Чуйского тракта» нашли тело мужчины
Алтайские пенсионерки облюбовали для путешествий Крым
26-летний парень едва не зарезал сожительницу и обматерил участкового
Штукатурка с жилых домов падает в центре Барнаула
В апреле пройдет конкурс «Мисс и Мистер студенческий отряд «Алтай» - 2019»
Алтайские эсеры поддерживают инициативу о приостановке мусорной реформы
В Барнауле пройдет Ползуновский бал
Запчастей на 300 тысяч рублей похитили на Алтае
25 пунктов временного размещения открыли в Алтайском крае
Два подростка пострадали при падении льда с крыши
Годовщина трагедии в «Зимней вишне»: Барнаул соболезнует Кемерово
Жители алтайского села пожаловались на мусорного регоператора в Общероссийский народный фронт