На Алтай-Коксе прошли семейные старты

СЕГОДНЯ 06:23 2019-03-26T06:23:57+03:00

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На Алтай-Коксе прошли соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья», в которых приняли участие 27 семейных команд.

В первый день участники состязались в эстафетах. Во второй день – в плавании.

Семейные команды разделили на три возрастные категории: с детьми до 7 лет, с детьми от 8 до 10 лет и с детьми от 11 до 12 лет. Лучшие результаты в своих категориях показали семьи Балакиных, Быстрицких и Кукиных.

Все участники получили дипломы и подарочные сертификаты от Алтай-Кокса.

Соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» проводятся на предприятии уже более тридцати лет, и за это время сменилось три поколения участников. Семейные старты нацелены на сплочение семей заводчан, укрепление традиций, пропаганду здорового образа жизни среди подрастающего поколения.

ИСТОЧНИК KP.RU