Апрельская индексация коснется почти 78 тысяч алтайских пенсионеров

СЕГОДНЯ 05:57 2019-03-26T06:05:57+03:00

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С 1 апреля 2019 года пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, проиндексируют на 2%. В связи с этим, пенсии повысятся у 77 766 человек, из которых 72 600 – получатели социальных пенсий.

Как рассказали в пресс-службе Отделения Пенсионного фонда России по Алтайскому краю, средний размер пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы увеличится на 288 рублей и 292 рубля соответственно. После повышения размер этих пенсий составит 14705 рублей и 14900 рублей.

Средний размер дополнительного материального обеспечения людей, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Россией, вырастет на 346 рублей и составит в среднем 17652 рубля.

Средний размер пенсии по инвалидности военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, вырастет на 270 рублей - до 13746 рублей, по случаю потери кормильца семьям военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, увеличится на 232 рубля - до 11852 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU