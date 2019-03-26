2019-03-26T04:39:05+03:00
Происшествия

В Барнауле легковушка провалилась под асфальт

Анна СЕМИНА
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Первый провал этого года (фото: со страницы vk.com/incident22)Первый провал этого года (фото: со страницы vk.com/incident22)Фото: Анна СЕМИНА
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В понедельник, 25 марта, в Барнауле легковушка провалилась под асфальт. Яма появилась на дороге в Железнодорожном районе.

Как рассказали подписчики сообщества «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте», дорожно-ямочное происшествие произошло в конце рабочего дня, около шести часов вечера. Водитель на автомобиле Honda Civic ехал по Привокзальной улице и около дома №28 провалился в огромную яму, образовавшуюся прямо на дороге. По словам очевидцев, провал появился как будто ни с того, ни с сего.

Самостоятельно водитель не смог выбраться из западни. Ему пришлось вызывать эвакуатор. Судя по снимкам с места происшествия, иномарка получила как минимум повреждение бампера, но не исключено, что повреждения куда серьезнее.

Впрочем, для Барнаула подобные ЧП не новость. Теперь горожане открыли «сезон провалов» и будут осторожнее на дорогах:

- Это только начало, скоро опять весь город будет в провалах, - комментируют участника паблика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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