2019-03-26T04:09:23+03:00
Общество

Продуктовые социальные ярмарки проведут в Барнауле

Анна СЕМИНА
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На ярмарке можно будет приобрести товары по выгодным ценамНа ярмарке можно будет приобрести товары по выгодным ценамФото: Анна СЕМИНА
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В ближайшую субботу, 30 марта, в городе Барнауле пройдет очередная продуктовая ярмарка.

Как сообщают в пресс-службе администрации краевой столицы, ярмарки пройдут во всех районах города. Торговые ряды будут открыты с 10 утра и до 14 часов дня. Для жителей города приготовят продукты по выгодным ценам: яйцо, масло, мука, колбасные изделия, рыбные продукты, кондитерские изделия, мясо, птица, сахар и так далее.

Адреса торговых площадок:

Железнодорожный район

проспект Ленина,71,

проспект Красноармейский,131.

Индустриальный район

улица 50 лет СССР,51а.

Ленинский район

Площадь Народная.

Октябрьский район

проспект Ленина,152.

Центральный район

проспект Красноармейский,36,

улица Чайковского,21а.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 37-04-64 (администрация города Барнаула).

ИСТОЧНИК KP.RU

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