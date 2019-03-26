Продуктовые социальные ярмарки проведут в Барнауле

СЕГОДНЯ 04:09 2019-03-26T04:09:23+03:00

На ярмарке можно будет приобрести товары по выгодным ценам Фото: Анна СЕМИНА

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В ближайшую субботу, 30 марта, в городе Барнауле пройдет очередная продуктовая ярмарка.

Как сообщают в пресс-службе администрации краевой столицы, ярмарки пройдут во всех районах города. Торговые ряды будут открыты с 10 утра и до 14 часов дня. Для жителей города приготовят продукты по выгодным ценам: яйцо, масло, мука, колбасные изделия, рыбные продукты, кондитерские изделия, мясо, птица, сахар и так далее.

Адреса торговых площадок:

Железнодорожный район

проспект Ленина,71,

проспект Красноармейский,131.

Индустриальный район

улица 50 лет СССР,51а.

Ленинский район

Площадь Народная.

Октябрьский район

проспект Ленина,152.

Центральный район

проспект Красноармейский,36,

улица Чайковского,21а.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 37-04-64 (администрация города Барнаула).

ИСТОЧНИК KP.RU