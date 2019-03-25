На Алтае пройдет подведут итоги регионального этапа конкурса «Большие вызовы»

СЕГОДНЯ 18:09 2019-03-25T18:09:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В Алтайском крае подведут итоги регионального конкурса «Большие вызовы». Это Всероссийский конкурс научно-технологический проектов.

- Авторы наиболее успешных и перспективных проектов примут участие в очной защите, которая состоится 26 марта на базе АлтГТУ им. И.И. Ползунова. В их числе 27 учеников 8-10 классов из Барнаула, Заринска, Новоалтайска, Рубцовска, Славгорода, а также Егорьевского, Залесовского, Косихинского, Кулундинского, Павловского, Поспелихинского, Родинского, Романовского, Смоленского, Тальменского, Троицкого, Тюменцевского районов, - сообщает краевое министерство образования и науки.

Они представят свои работы по пяти направлениям: агропромышленные и биотехнологии, персонализированная медицина, когнитивные исследования, новые материалы и современная энергетика.

Всероссийский конкурс научно-технологических проектов «Большие вызовы» инициирован Фондом «Талант и успех» и Всероссийским образовательным центром «Сириус» (г.Сочи).

ИСТОЧНИК KP.RU