Лобовое в хлам: Мужчина разбил стекло на машине собственного брата

СЕГОДНЯ 13:58 2019-03-25T13:58:56+03:00

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В Горно-Алтайске полицейские проводят проверку по факту порчи чужого имущества. Мужчина разбил стекло у машины брата.

С заявлением на родственника в полицию пришел житель столицы Республики Алтай. Мужчина рассказал, что его 60-летний брат умышленно повредил лобовое стекло на его автомобиле Toyota Town Ace. Сумма ущерба, по его словам, составила десять тысяч рублей.

В пресс-службе Главного управления МВД России по региону рассказали, что на протяжении многих лет между родственниками велась «война». И вот очередная ссора произошла во дворе жилого дома потерпевшего.

- Во время словесной перепалки его брат, бросил обрезок деревянного бруска в лобовое стекло автомобиля и скрылся, - сообщают в ведомстве.

Злоумышленника нашли и доставили в отделение. Он отрицать своей вины не стал и признался, что отношения с братом никогда не были хорошими.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU