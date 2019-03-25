На обочине «Чуйского тракта» нашли тело мужчины

СЕГОДНЯ 13:40 2019-03-25T13:40:25+03:00

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Неделю назад, 18 марта, на обочине федеральной трассы «Чуйский тракт» было найдено тело мужчины.

Инцидент произошел в Тальменском районе. Следствие установило, что потерпевший только вышел из тюрьмы. 11 марта он отправился к своему товарищу в одно из сел. Во время застолья в компании его знакомых, между бывшим зэком и одним из мужчин произошла ссора.

- Как выяснилось, мотивом послужил спор о лидерстве в уголовной среде, - рассказывают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

Во время драки злоумышленник несколько раз табуретом ударил гостя по голове. Мужчина выжил и на следующий день самостоятельно отправился на трассу, чтобы на попутке доехать до своего дома в Алейском районе, но не добрался. Уже на дороге он скончался от закрытой черепно-мозговой травм, полученной в драке.

Под подозрение попал 39-летний житель Тальменского района. Сейчас ему уже предъявили обвинение и заключили под стражу. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU