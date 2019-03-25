Алтайские пенсионерки облюбовали для путешествий Крым

СЕГОДНЯ 13:38 2019-03-25T13:38:43+03:00

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Жители Алтайского края всё чаще для отдыха выбирают Крым. Направление пользуется популярностью и среди пенсионерок. Они поделились впечатлениями от поездок с изданием «АиФ Алтай».

Жительница Борзовой Заимки Нина Ивановна не рвалась ни купаться, ни загорать, поэтому выбрала для поездки октябрь. Она купила билет за половину стоимости и наслаждалась бархатной осенью в Алуште. Жила женщина в гостевом домике с небольшой платой за комнату.

Рубцовчанка Наталья Михайловна в мае улетела до Симферополя всего за 6,2 тыс. рублей. В посёлке Курортное она не только отдохнула, но даже устроилась на временную в отель горничной. Домой вернулась в октябре.

А вот Людмиле Николаевне не удалось купить дешевые авиабилеты, зато в сентябре она недорого сняла хороший номер в новом отеле под Феодосией. Повезло, что рядом оказалась и недорогая столовая.

Помимо приятного отдыха, гостям с Алтая запомнились рассказы о том, как крымчане воспринимают воссоединение с Россией. По словам Людмилы Николаевны, они все больше ощущают себя россиянами: если раньше их беспокоила оторванность от материка, то с вводом Керченского моста они почувствовали себя крепко связанными со всей страной.

Вообще за пять лет, с момента воссоединения, в Крыму произошли заметные перемены. Кроме Керченского моста ведётся строительство автомагистрали «Таврида» от Симферополя до Керчи, в Симферополе открыт красавец-аэропорт, появилось множество новых гостевых домов и небольших отелей.

Есть и проблемы: например, сильно обветшали некоторые исторические здания, поскольку Украина не занималась их ремонтом. А ещё напрягает выросшая бюрократия. Но это и понятно: раньше незаконные предприниматели бесконтрольно заполняли прибрежную зону, а теперь нужно всё приводить в порядок. Но, как отмечают алтайские туристки, обратно под крыло Украины там никто не просится.

ИСТОЧНИК KP.RU