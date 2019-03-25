26-летний парень едва не зарезал сожительницу и обматерил участкового

СЕГОДНЯ 12:58 2019-03-25T12:58:09+03:00

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В Алтайском крае 26-летний селянин пойдет под суд за то что чуть не убил сожительницу, а также за другие преступления.

Следствие установило, что в январе этого года в одном из сел Шипуновского района молодой мужчина едва не зарезал женщину.

- Будучи пьяным, он схватил нож и стал угрожать девушке убийством. Опасаясь за свою жизнь, она вызвала участкового, - рассказывают в пресс-службе следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Однако подчиняться требованиям представителя власти дебошир не хотел и выругался на полицейского. Более того, уже во время разбирательства правоохранительные органы доказали причастность мужчины к незаконному приобретению и хранению марихуаны, общей массой не менее 128 грамм, что является крупным размером.

Таким образом, на селянина «повесили» сразу три статьи: «Угроза убийством», «Публичное оскорбление представителя власти» и «Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств».

Уголовное дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU