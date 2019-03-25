Штукатурка с жилых домов падает в центре Барнаула

СЕГОДНЯ 12:10 2019-03-25T12:10:58+03:00

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Жители Барнаула жалуются на отлетающую от жилых домов штукатурку в центре города.

Как рассказывают в группе Barnaul22 в социальной сети «Вконтакте», в частности в минувшее воскресенье несколько кусков штукатурки отвалились от фасада дома №21 на проспекте Строителей.

- Весна идет - фасады тают! - написал Дмитрий Игнатов. - Проходил сейчас по проспекту Строителей и увидел такую вот картину. Прямо на тротуаре валяются приличные обломки фасадной штукатурки с кусками арматуры. Место никак не огорожено.

Последним фактом горожанин особенно огорчен, ведь если такой кусок штукатурки упадет на человека, он может получить серьезные травмы.

Напомним, в мае 2016 года в Барнауле уже происходило ЧП. На проспекте Социалистическом со здания №130 на 54-летнего мужчину упал кусок фасада. Он получил травмы головы и позвоночника. Пострадавшему потребовалось длительное дорогостоящее лечение. В итоге в дело вмешалась прокуратура, которая направила в суд иск к ООО «ЖЭУ №40» на один миллион рублей в пользу горожанина.

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ИСТОЧНИК KP.RU