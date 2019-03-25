В апреле пройдет конкурс «Мисс и Мистер студенческий отряд «Алтай» - 2019»

СЕГОДНЯ 12:06 2019-03-25T12:06:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Конкурс красоты и творчества «Мисс и Мистер студенческий отряд «Алтай» пройдет в Барнауле уже в девятый раз. В этом году он посвящен 15-летию молодежной общероссийской организации «Российские Студенческие Отряды». За звание поборются 16 прекрасных юношей и девушек.

Проверить свои силы в первом этапе пришли более 40 студентов – бойцов отрядов высших и средне-специальных учебных заведений города. Участники кастинга продемонстрировали хореографию, вокал, актерское мастерство, художественное слово, оригинальный жанр и многое другое. Жюри выбрало 16 лучших из лучших - это студенты алтайских вузов: института культуры, госуниверситета, медуниверситета, техуниверситета, аграрного университета, а также Алтайского государственного колледжа. Именно они будут бороться за звания «Мисс и Мистер студенческого отряда «Алтай».

Сейчас конкурсанты готовятся к финальной программе: разучивают хореографические постановки, участвуют в фотосессиях и PR-акциях от партнеров конкурса, готовят визитные карточки, подбирают образы и наряды.

В ближайшее время на нашем сайте www.alt.kp.ru мы запустим голосование и определим онлайн-победителей конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU