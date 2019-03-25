Алтайские эсеры поддерживают инициативу о приостановке мусорной реформы

СЕГОДНЯ 11:50 2019-03-25T11:50:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В Барнауле состоялся форум депутатов представительных органов муниципальных образований от партии «Справедливая Россия». Ключевой темой мероприятия стала реализация нового порядка обращения с твердыми коммунальными отходами в муниципалитетах края.

Как и ожидалось, реализация мусорной реформы в Алтайском крае вызывает массу вопросов. Уже известно, что сельские жители неохотно платят за новую услугу, при этом сами люди говорят, что мусор, как и раньше сжигают, никто у них его не вывозил, соответственно, за что платить?!

В ходе проведения форума депутаты «Справедливой России» из разных муниципалитетов края рассказали, как идет реализация мусорной реформы на местах. Как оказалось, проблемы имеются в каждом районе. И факты, когда населению выставляют счета за вывоз твердых коммунальных отходов, но при этом услугу не оказывают, имеются и их немало.

— Мы на уровне Государтсвенной Думы отклонили отчет министра природных ресурсов. Причиной стало непонимание депутатами Государственной Думы мусорной реформы. Я и сегодня выслушал руководителя ЖКХ края — все настолько размыто. Сейчас я понимаю, что мы на федеральном уровне все правильно сделали, что завернули этот отчет, — сказал депутат Государственной Думы, председатель совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Александр Терентьев.

По итогам всех выступлений заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству АКЗС Людмила Суслова озвучила предложения, которые должны снять напряжение из-за реализации мусорной реформы.

В частности алтайские эсеры намерены поддержать инициативу руководителя фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе Сергея Миронова о приостановлении мусорной реформы до принятия организационных законодательных решений, которые позволять снизить тарифы, создать инфраструктуру по сбору, сортировке и переработке ТКО.

Также уже сейчас готовится обращение к губернатору Алтайского края Виктору Томенко и региональному правительству — взять под контроль ход реализации мусорной реформы и обратить особое внимание на региональных операторов, которые формально подходят к данному вопросу, не выстраивают диалог с муниципалитетами, не планируют и не готовят долгосрочных программ по реализации данного проекта.

Еще одно обращение будет направлено в региональный Минстрой. В этом документе представители «Справедливой России» просят разработать механизм по изменению тарифа на твердые коммунальные отходы для населения, применяющих схему раздельного сбора твердых коммунальных отходов.

В адрес управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов будет направлено обращение с просьбой пересмотреть методику расчета объема накопления ТКО для юридических лиц.

Еще один документ будет направлен в Государственную инспекцию Алтайского края с просьбой провести мониторинг ситуации по двойным начислениям.

Еще ряд документов будет направлен в прокуратуру Алтайского края по многочисленным нарушениям, связанным с реализацией мусорной реформы на всей территории региона.

ИСТОЧНИК KP.RU