2019-03-25T11:50:09+03:00
Общество

В Барнауле пройдет Ползуновский бал

САПОЖКОВА Александра
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Ползуновский балПолзуновский балФото: предоставлено пресс-службой
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Театрализованное представление, в котором будут задействованы сотни студентов Алтайского техуниверситета, пройдет 19 апреля в Государственной филармонии Алтайского края.

К студентам АлтГТУ в этом году присоединятся студенты других региональных вузов.

С сегодняшнего дня в АлтГТУ начинаются репетиции. Студия старинного танца «Северная сторона» и руководители творческих коллективов технического университета обучат студентов бальному этикету, разучат с ними движения классического вальса, полонеза и польки, помогут подобрать танцевальные костюмы.

Во время бала состоится награждение лучших студентов АлтГТУ.

В центре культурно-массовой работы АлтГТУ сообщают, что первый Ползуновский бал прошел 2 марта 2017 года и был посвящен юбилею технического университета. В этом году он пройдет уже в третий раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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