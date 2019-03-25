Запчастей на 300 тысяч рублей похитили на Алтае
Полицейские Зонального района Алтайского края расследуют кражу запасных частей на сумму, превышающую 300 тысяч рублей.
В списке подозреваемых два жителя села Плешково. Одному из них 24 года, второму – 21.
- Они подозреваются в краже запчастей от сельскохозяйственной техники из ремонтной мастерской, - рассказывают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.
Молодые люди погрузили детали в автомобиль и увезли их. Только по предварительным подсчетам ущерб составил более 300 тысяч рублей. Задержали злоумышленников в тот момент, когда они пытались вывезти награбленное в пункт приема металла, расположенный в другом районе.
По данному факту завели уголовное дело по статье «Кража».
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ИСТОЧНИК KP.RU