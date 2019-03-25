25 пунктов временного размещения открыли в Алтайском крае

СЕГОДНЯ 11:22 2019-03-25T11:22:21+03:00

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Подготовка к предстоящему весеннему паводку продолжается в Алтайском крае. На сегодняшний день в регионе открыли 25 пунктов временного размещения для людей.

Об этом в понедельник, 25 марта, сообщает Главное управление МЧС России по региону. По информации ведомства, на данный момент гидрологическая обстановка в бассейне Верхней Оби стабильная.

- Устойчивого роста уровней воды, создающего угрозу подтопления населённых пунктов, не наблюдается, - говорят специалисты.

Тем не менее, подготовка к прохождению первой волны паводка продолжается. Население получает всю необходимую информацию. В тех районах, куда большая вода может прийти раньше, подготовлены 25 пунктов временного размещения людей. Мониторингом обстановки на местах занимаются оперативные группы. Обстановка в крае в круглосуточном режиме находится на контроле Центра управления силами в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.

- В настоящий момент по данным гидрометеослужбы наблюдается сход снежного покрова в предгорных районах, - добавляют в главке.

ИСТОЧНИК KP.RU