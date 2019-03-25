Два подростка пострадали при падении льда с крыши

СЕГОДНЯ 09:44 2019-03-25T09:44:44+03:00

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Два барнаульских подростка пострадали при падении льда с крыши дома по проспекту Ленина, 87.

ЧП произошло в субботу, 23 марта. Снег вперемешку со льдом упал на на прохожих. В результате пострадали двое школьников - 14-ти и 17-летний подростки.

Им потребовалась помощь врачей. Делом заинтересовался Следственный комитет. Они дадут оценку действиям управляющей компании, обслуживающей жилой дом на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

- Несовершеннолетним была оказана помощь в медицинском учреждении. По данному факту следственным отделом по Железнодорожному району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проводится доследственная проверка, - рассказала старший помощник руководителя краевого СУ СК по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

ИСТОЧНИК KP.RU