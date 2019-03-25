Годовщина трагедии в «Зимней вишне»: Барнаул соболезнует Кемерово
Глава Барнаула Сергей Дугин направил в Кемерово письмо поддержки в связи с годовщиной трагедии в «Зимней вишне». Год назад, 25 марта 2018 года, пожар унес жизни 64 человек, в том числе 37 детей.
- Жители города Барнаула разделили горечь утраты с кемеровчанами - среди жертв были трое барнаульцев. В наших сердцах все они живы. Сложно найти слова утешения, потому что больно до сих пор. Главное сегодня – помнить о случившемся, продолжать принятие усиленных мер по обеспечению безопасности в местах массового нахождения людей, чтобы избежать возможности повторения того, что произошло год назад в «Зимней вишне». Барнаул скорбит вместе с Кемерово, мы разделяем Вашу боль. Светлая память всем погибшим, - говорится в письме.
Там, где захоронены погибшие при пожаре барнаульцы, доставили цветы.
ИСТОЧНИК KP.RU