Годовщина трагедии в «Зимней вишне»: Барнаул соболезнует Кемерово

СЕГОДНЯ 09:01 2019-03-25T09:01:21+03:00

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Глава Барнаула Сергей Дугин направил в Кемерово письмо поддержки в связи с годовщиной трагедии в «Зимней вишне». Год назад, 25 марта 2018 года, пожар унес жизни 64 человек, в том числе 37 детей.

- Жители города Барнаула разделили горечь утраты с кемеровчанами - среди жертв были трое барнаульцев. В наших сердцах все они живы. Сложно найти слова утешения, потому что больно до сих пор. Главное сегодня – помнить о случившемся, продолжать принятие усиленных мер по обеспечению безопасности в местах массового нахождения людей, чтобы избежать возможности повторения того, что произошло год назад в «Зимней вишне». Барнаул скорбит вместе с Кемерово, мы разделяем Вашу боль. Светлая память всем погибшим, - говорится в письме.

Там, где захоронены погибшие при пожаре барнаульцы, доставили цветы.

ИСТОЧНИК KP.RU