Жители алтайского села пожаловались на мусорного регоператора в Общероссийский народный фронт

СЕГОДНЯ 08:51 2019-03-25T09:04:57+03:00

Местные жители могут обратиться с вопросом по вывозу мусора на горячую линию ОНФ. Фото: Дарья САВЕНКО

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В поселке Чуйский Бийского района сложилась непростая ситуация с вывозом мусора. За помощью местные жители обратились на горячую линию Общероссийского народного фронта.

Как рассказали ОНФ сельчане, региональный оператор – ООО «Спецобслуживание – Центральное» не вывозит мусор и якобы пытается навязать сомнительные услуги.

До 2019 года местные жители собирали отходы в пакеты, которые вывозил на свалку индивидуальный предприниматель. После того, как его заменил региональный оператор, никто за мусором больше не приезжает. Людям приходится самим справляться с этой проблемой: одни самостоятельно вывозят отходы на свалку, которая находится в нескольких километрах от поселка, другие жгут во дворах.

В ответ на жалобы региональный оператор якобы предлагает жителям обзавестись бочками для сбора отходов. По одной на каждую квартиру. Жильцов предупредили, что мусор будут вывозить не чаще одного раза в две недели, даже летом.

По словам местных жителей, в договоре, который предлагает заключить региональный оператор, указано, что плата за вывоз отходов составит 303 рублей 61 копеек с домовладения. Между тем, на 2019 год для него установлен тариф в размере 36 рублей 74 копейки в месяц на одного человека. Таким образом, выходит, что в каждой квартире должно проживать не менее восьми человек.

Активисты ОНФ призвали Минстрой Алтайского края взять ситуацию на контроль. Руководство ООО «Спецобслуживание – Центральное» общественники призвали наладить вывоз мусора в поселке.

ИСТОЧНИК KP.RU